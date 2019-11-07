Bursa'da lise öğrencisinin

Bursa'da 2015 yılında kına gecesinde havaya rastgele ateş ederek lise öğrencisi kızın ölümüne, babaannesinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası, Yargıtayın bozma kararının ardından yapılan yargılamada 25 yıla çıkarıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 yaşındaki Beyza Özer'in ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu Ahmet Ülger, Beyza Özer'in annesi Zübeyde ve babası Ahmet Özer ile taraf avukatları katıldı.

Ülger, duruşmada eski savunmasını tekrarlayarak Beyza'nın vurulmasıyla ilgisi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "Olası kastla adam öldürme" suçundan verilen 18 yıl 10 ay hapis cezasını, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, çocuğun yaşının dikkate alınması ve cezanın arttırılmasını talep ederek bozması kararına uydu.

Sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, Ülger'in duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezasını 25 yıla indirdi.

Olay



Çınar Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Özer, 2015 yılı ağustos ayında babaannesi Hasene Sevinç ile komşuları Güray Çiçek'in Karabalçık Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesine katılmıştı.



Törende, bir kişinin tabancayla havaya rastgele ateş etmesinin ardından mermilerden biri Özer'e, diğeri babaannesine isabet etmişti. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına yaralılardan Beyza Özer, 22 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.



Babaanne Sevinç ise 4 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan Ahmet Ülger, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Özer'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.