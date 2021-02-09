Bursa'da lodos elektrik direğini ve ağacı devirdi - Son Dakika

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Bursa 'da şiddetli lodos nedeniyle elektrik direği ve ağaç devrildi.

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