Bursa'da Lodos hayatı felç etti: Elektrik direkleri devrildi, 5 ilçede okullar tatil edildi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran lodos, Kükürtlü Mahallesi'nde bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi. Bazı araçlar hasar alırken, 5 ilçede bir eğitime ara verildi.

DUYDUKLARI SESLE İRKİLDİLER

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 3. Çevik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. Çevik Sokak'ta ikamet eden mahalle sakinleri, duydukları ses ile panikledi. Dışarı çıkan mahalle sakinleri, elektrik direği ve ağacın araçların üzerine devrildiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen ağaç ve elektrik direğini kaldırdı. Aracında maddi hasar meydana gelen bir kadın itfaiye ekiplerine "Aracımın yanına gitmem lazım, ama ağaç devrilir diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

EKİPLERE DERT YANDILAR

Diğer yandan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine, "Bu ağaç devrildi, diğerleri de devrilmek üzere. Biz yetkilileri aradık ama kimse bize geri dönüş yapmadı. Yarın birinin canı yandıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok" ifadelerine yer verdi.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Bursa'da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi. Bursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.