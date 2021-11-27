Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı - Son Dakika

Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.

Bursa'da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Kentin özellikle Doğu bölgesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle bir çok ağaç ve reklam tabelası yola devrildi. Kestel İlçesi'nde bir kamyonet, lodos sebebiyle yan yattı. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bir binanın duvarları sokağa yıkılırken, Arabayatağı Mahallesi'nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine devrildi. Bursa genelinde çok sayıda otomobilde maddi zarar oluşurken, Şehrin birçok noktasından polise fırtına sebebiyle ihbar yağdı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağışın başlaması bekleniyor.

Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, "Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü geldi. Geldik baktık ev yıkılmış neyse ki evde kimse bulunmuyordu". dedi.