Bursa'da, lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bursa'da, lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da etkisini arttıran lodos, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, metruk bir binanın duvarı yıkılırken, devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü.

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatteki hızı 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın duvarı yıkıldı. Arabayatağı Mahallesi'nde ise uçan bir çatı otomobillerin üzerine düşerek, zarar verdi. Ayrıca, Kestel ilçesinde bir kamyonet lodos nedeniyle yan yattı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle, Bursa genelinde ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle cadde ve sokaklar ulaşıma kapanırken, nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağmurun başlaması bekleniyor.