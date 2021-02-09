Çay içerken üstündeki çatı iki sokak öteye uçtu - Son Dakika

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti

İlginç olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Şenol Şentürk Sokak'ta meydana geldi. Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 5 katlı binanın çatısı monte edildiği yerden koparak 2 sokak uzaklıktaki Vatan Caddesi'ne düştü. Gürültü ile birlikte dışarı koşan mahalleli panik yaşarken, olayın kısıtlama saatlerinde olmasını nedeniyle sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde bulunan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken itfaiye ekipleri kopan çatıyı caddeden kaldırmak için çalışma başlattı.

"ÇATI YAKLAŞIK 50 METRE UÇTU"

Olay sırasında çatı katında çay içen Mustafa Dilek (20) şok yaşadığını kaydetti. Dilek, "Çatı katında çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimle yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı. Demirleri yerinden söktü. Bulunduğum yerde çatı vardı bir anda uçtu. Çatı yaklaşık 50 metre uçtu." ifadelerini kullandı.