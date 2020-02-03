Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi
6 saat önce
BURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
BURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.
Bursa'da sabah saatlerin başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 51 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri iptal edildi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" paylaşımını yaparken, meteoroloji lodosun yarın etkisini artıracağını belirtti.
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