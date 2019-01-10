Bursa'da Lodos Yollara Barikat Ördü
59 dakika önce
Bursa'da lodos yollara barikat ördü Bursa'da etkili olan lodos sonucu, evlerin çatıları uçtu, motosikletler devrildi, çöp kutuları arabalara çarpıp yollara savruldu, ağaçlar devrildiBURSA - Bursa'da şiddetli lodos, ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu, motosikletleri devirdi, çöp...
Bursa
'da lodos yollara barikat ördü
Bursa'da etkili olan lodos sonucu, evlerin çatıları uçtu, motosikletler devrildi, çöp kutuları arabalara çarpıp yollara savruldu, ağaçlar devrildi
BURSA - Bursa'da şiddetli lodos, ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu, motosikletleri devirdi, çöp kutuları yollara savrulup araçlara hasar verdi.
Akşam saatlerinde başlayan saatte 90 Km hızla esen lodos sabahın ilk ışıklarına kadar şiddetini arttırarak devam etti. Şiddetli lodos sonucu, ağaçlar devrildi. İki evin çatısı uçarak yolu kapattı, başka bir eve çarparak durdu. Çarptığı evde büyük hasar meydana gelirken elektrik direği ve sokak lambalarını yıktı. Çatıdan savrulan kalın demir parçası ise park halindeki servis minibüsünün camına çarparak kırdı. Bir işyerinin tabelası devrilip dağ yolunu kapattı. Cadde ve sokaklarda kaldırımda duran çelik konteyner çöp kutuları park halindeki araçlara çarpıp, yollara savruldu. Rüzgarın etkisiyle dükkanların önünde bulunan dört adet motorda devrilerek hasar gördü. Bazı caddelerde Olaylara itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederken, UEDAŞ'a bağlı ekiplerde olası tehlikelere karşı riskli bölgelerdeki trafo ve elektrik direklerine müdahale ederek geçici süre elektrik akımını kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:15 Kaynak: İHA
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