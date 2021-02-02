Bursa'da lodostan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı - Son Dakika

Bursa'da lodostan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı
02.02.2021 12:19
- Bursa'da lodostan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı Bursa'da şiddetli lodos şehirde ağaçları devirdi.
- Bursa'da lodostan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı
BURSA - Bursa'da şiddetli lodos şehirde ağaçları devirdi. Yeni Karaman Mahallesi'nde lodosdan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı.
Bursa'da etkili olan lodos sonucu çok sayıda ağaç devrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde seferber odu.
İtfaiye ve belediye park bahçeler ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.
Yeni Karaman Mahallesi'nde lodos sebebiyle devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı. Otomobilde bulunan iki kişi ise ölümden döndü.
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