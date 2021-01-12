Bursa'da lodosun devirdiği çınar, park halindeki araçların üzerine düştü - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Emir Sultan Meydanı'ndaki çınar, kentte etkili olan lodosla park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Otomobillerde hasar meydana geldi.