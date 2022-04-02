Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

02.04.2022 02:13

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar ve tuğlalar araçların üstüne düşerek zarar verdi.

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

BURSA - Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar ve tuğlalar araçların üstüne düşerek zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran lodos nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Diğer bir görüntüde ise merkez Yıldırım ilçesi Erikli mahallesinde bulunan bir evin duvarından düşen tuğlalar park halindeki cipin üstüne düştü. Cipte büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi
Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi
Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

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Yıldırım, Lodos, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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