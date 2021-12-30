Bursa'da lösemili çocukların yüzü "pencereden" gelen hediyelerle güldü - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları ve Spor Topluluğu (UMAST) üyeleri, çatıdan iplerle sarkarak ulaştıkları hastane penceresinden lösemili çocuklara hediye verdi.

Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneğinden (LÖDER) yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Renkli Gülücükler Topluluğu ve UMAST üyeleri, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocukların mutluluğu için bir araya geldi.

UMAST üyeleri, özel ekipmanlarla hastane çatısından dağcı gibi iple sarkarak, odalarından çıkamayan çocuklara pencerelerinden hediye ulaştırdı.

Çocukların yüzlerinin güldüğü etkinlik kapsamında Deniz Elçileri Topluluğunun "İleri Dönüşüm Projesi" için plastik bardaklarla hazırladığı "kardan adam" da hastaneye getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, derneğin 27 yıldır BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu bildirdi.

Güneş, "Hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmek ve toplumumuzu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan Bursa LÖDER, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi'nde 9 yılda 60 binden fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunmuştur." ifadesini kullandı