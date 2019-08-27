Son Dakika Haberleri: Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı
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Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı

20 dakika önce

Bursa'da lüks araç park halindeyken yandıBURSA - Bursa'da sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan park halindeki lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı

BURSA - Bursa'da sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan park halindeki lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Osmangazi ilçesi Setbaşı semtinde meydana geldi. Park halinde duran 16 ADK 764 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar evlerinden inerek olaya müdahale etmek istedi, ancak yangını söndüremedi.

Bu sırada ihbar üzerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Lüks otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebinin araştırdığı belirtildi.

Osmangazi, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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