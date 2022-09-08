Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın

08.09.2022 07:24

BURSA'da lüks bir araç firmasına ait otomobil bakım servisinde çıkan yangın otomobillerin bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı.

BURSA'da lüks bir araç firmasına ait otomobil bakım servisinde çıkan yangın otomobillerin bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bakım servisinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü lüks bir araç firmasına ait otomobil bakım servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil yedek parçalarının bulunduğu depo kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyürken alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Depoda bulunan kimyasalların yanması nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangını otomobillerin bulunduğu satış galerisi ve araç bakım bölümlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangının ardından büyük çapta hasar meydana geldi. Bakım servisinde hasar tespit çalışması başlatılırken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kayseri İtfaiyesi'nden Mersin'e 5 araç, 15 personel ile destek Kayseri İtfaiyesi'nden Mersin'e 5 araç, 15 personel ile destek Kadın şoför Tofaş'la yanlayarak kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçerek kaçtılar Kadın şoför Tofaş'la yanlayarak kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçerek kaçtılar
Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:24 Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı
11:21 Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:13 Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:03 Türk mühendisler çimentosuz harçlarla duvar tasarladı, 30 tonluk basınç bile yıkamadı!
11:01 Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular
10:58 Gram altın fiyatı yatay seyrediyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 12:13:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement