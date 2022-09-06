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Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lüks otelde yangın paniği - Son Dakika

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