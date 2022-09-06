Lüks otelde yangın paniği - Son Dakika
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Lüks otelde yangın paniği

06.09.2022 06:42

Bursa'da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.

Lüks otelde yangın paniği

BURSA - Bursa'da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otelde yangın paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüks otelde yangın paniği - Son Dakika
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