Bursa'da lüks otomobil alt geçide çarptı: 3 genç yaşamını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bursa'da lüks otomobil alt geçide çarptı: 3 genç yaşamını kaybetti

19.05.2023 17:35

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilde ölen 3 kişinin Nilüfer Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'dan geldiği öğrenildi. Kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Necip Sinan idaresindeki ve Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38), Onur Kapıkıran'ın yolcu konumunda bulunduğu 16 TR 935 plakalı otomobil süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp Fatih Sultan Mehmet metro istasyonu alt geçidine çarptı.

Bursa'da lüks otomobil kazası: 3 genç hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Necip Sinan, yolcu konumundaki Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar hayatını kaybetti. Onur Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bursa'da lüks otomobil kazası: 3 genç hayatını kaybetti

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ederken, araçta bulunan üç arkadaşın Nilüfer Belediyesi'nce düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'dan Bursa'ya geldikleri ve kalacakları otele gittikleri esnada kaza yaptığı öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, üç gencin yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da lüks otomobil alt geçide çarptı: 3 genç yaşamını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark
17:52 Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar! Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de sert sözlerle istifa etti
17:25 Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de zehir zemberek sözlerle istifa etti
17:19 Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklama: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın
17:06 Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
17:01 Beklenen görüşme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek
16:53 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü
16:49 Tarkan'dan 19 Mayıs paylaşımı! Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
16:45 Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine 9 gün kala dikkat çeken paylaşım: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın
16:43 7. Türkiye Altın Marka Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 18:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da lüks otomobil alt geçide çarptı: 3 genç yaşamını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement