Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın - Son Dakika
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Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın

22.04.2022 10:01
Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın

Bursa'da lüks rezidans inşaatında yangın çıktı.

Bursa'da lüks rezidans inşaatında yangın çıktı. Bütün işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Ataevler mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lüks rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın

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İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın - Son Dakika


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