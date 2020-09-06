Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı - Son Dakika

Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı

Bursa'da lüks telefonun şişen bataryası çıkarılırken alev aldı.

Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı, System.String[]

Bursa'da lüks telefonun şişen bataryası çıkarılırken alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesindeki bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, telefonun şişen bataryasını çıkaracağı sırada bataryadan dumanlar yükselmeye başladı. Sonrasında alev alan bataryayı elleriyle telefondan çıkaran adam, telefonu yanmaktan son anda kurtardı. Yanan bataryayı yere atan adam paspasla bataryayı söndürmeyi başardı.

15 yıldır bu işi yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten iş yeri sahibi Yusuf Kara, "Benim mesleğim yıllardır telefon tamiri yapmak. Birçok telefonu tamir ettim hiçbir sıkıntı olmadı. O gün sevdiğim bir müşterim telefonunu getirdi, bataryası şişti. Ben de telefonu açıp içerisindeki bataryayı çıkaracağım sırada bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sonra alev aldı. Telefon zarar görmesin diye yanan bataryayı yere attım. Paspasla söndürdüm. Az daha dükkanı da yakacaktı" dedi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ekipler her yerde onu aradı! Korona testi pozitif çıkan vatandaş iddia oynarken yakalandı Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan müjdeli haber: Hocamız sağlığına kavuştu KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda, ilk tren raylara indi Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı "500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada "Babam ölmemi istiyor" diyerek intihar etmişti! Gözaltına alınan baba serbest kaldı Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz         
09:22
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı         
20:17
Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu         
17:19
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü         
14:28
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 16:49:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei