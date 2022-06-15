Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi - Son Dakika
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Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi

15.06.2022 17:29

Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi.

Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi

BURSA - Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi. Dumanlar mahalleyi kaplarken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesi Kadıboğaz sokak üzerinde tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç kaldığı evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede bütün evi sararken, dumanlar mahalleyi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren mücadelesi sonucu yangın söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da madde bağımlısı evi ateşe verdi - Son Dakika

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