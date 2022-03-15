Bursa'da madeni para yutan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bursa'da madeni para yutan çocuk tedavi altına alındı

15.03.2022 16:12
Bursa'da madeni para yutan çocuk tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde madeni para yutan çocuğa hastanede müdahale edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde madeni para yutan çocuğa hastanede müdahale edildi.

Huzur Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan 2 yaşındaki Murat Y, 50 kuruşluk 2 madeni parayı yuttu.

Annesinin durumu fark etmesi üzerine özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun röntgeni çekildi.

Murat Y'nin, bir süre önce annesinin evde yerden topladığı şekerlere benzeterek yuttuğu sanılan paralardan biri yemek borusundan, diğeri ise midesinden çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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