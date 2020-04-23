Bursa'da mahalle kavgası pahalıya patladı... - Son Dakika

Bursa'da mahalle kavgası pahalıya patladı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahalle kavgası pahalıya patladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahalle kavgası pahalıya patladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 15 kişiye 47 bin 700 lira para cezası kesildi.

Yenice Mahallesi'nde yan bakma yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma yerini kavgaya bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden şahısları ayırdı.

Şahıslar birbirlerinde şikayetçi olmayınca polis ekipleri 15 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını deldikleri ve sosyal mesafeye dikkat etmedikleri için toplamda 47 bin 700 TL para cezası kesildi. Ekipler tarafından kalabalık dağıtarak evlerine girmesi sağlandı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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