Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı - Son Dakika

Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardıBursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68)cesedini buldu.

Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

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Bursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68)cesedini buldu. Yatağının altında kanlar içinde ölü bulunan Ataş'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayanlar, bir evden kötü kokular gelmesi nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle, itfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Polis, evde Orhan Ataş?'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ataş'ın cesedi yatağının altında kanlar içinde bulunurken kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Orhan Ataş'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:49 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı - Son Dakika
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