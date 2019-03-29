Son Dakika Haberleri: Bursa'da Makas Faciası Kamerada

Bursa'da Makas Faciası Kamerada

33 dakika önce

Bursa'da makas faciası kamerada İzmir Yolu'nda makas atan sürücü önündeki otomobile arkadan çarparak otobüs durağına daldı, kazada 3 kişi yaralandıBURSA - Bursa'da aşırı hızla makas atan otomobilin sürücü az kalsın faciaya sebep oluyordu.

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Bursa'da makas faciası kamerada
İzmir Yolu'nda makas atan sürücü önündeki otomobile arkadan çarparak otobüs durağına daldı, kazada 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da aşırı hızla makas atan otomobilin sürücü az kalsın faciaya sebep oluyordu. Önündeki otomobile arkadan çarpan ve otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ile duraktaki bir kişi yaralandı. Kaza dehşeti ise arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; makas atan araç sürücüsü, onun çarptığı aracın sürücüsü ve otobüs durağında bekleyen şahıs yaralandı.
Trafikte makas atan lüks aracın ticari araca çarparak sebep olduğu kaza ucuz atlatıldı. Trafikte makas atarak ilerleyen, kuralları hiçe sayan sürücülerin yol açtığı tehlikeyse bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa
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