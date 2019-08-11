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Bursa'da makilik alanda yangın

1 saat önce

Bursa'da makilik alanda yangınBURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Bursa'da makilik alanda yangın
BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 arazöz araç ile yangına müdahale ediyor. Bölgede yerleşim alanı ya da orman bulunmadığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:46 Kaynak: DHA
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