Bursa'da makilik alanda yangın

Bursa'da makilik alanda yangınBURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Bursa'da makilik alanda yangın

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 arazöz araç ile yangına müdahale ediyor. Bölgede yerleşim alanı ya da orman bulunmadığı belirtildi.

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Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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