Bursa'da makilik alanda yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tacir köyü yakınlarında bulunan makilik alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 5 dekarlık maki ve çalılık alanda etkili oldu.

Yangını haber alan Tacir Köyü Muhtarı Said Ersöz ve köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de üç arazözle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Helikopterle de havadan müdahale edilen yangın yakında bulunan tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.