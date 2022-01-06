Üye Girişi
Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

06.01.2022 11:49
Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanında öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla bir firma tarafından imal edilen sac bükme makineleri 27 ülkeye satılıyor.

Bursa'da, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanında öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla bir firma tarafından imal edilen sac bükme makineleri 27 ülkeye satılıyor.

Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında, Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makine ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları yataklama pernosu ve tahrik pimi lisenin atölyelerindeki makinelerde üretiliyor.

Sipariş usulüyle çalışan firmanın ürettiği makineler, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, AA muhabirine, okulun döner sermaye kapsamına alınmasının ardından sanayideki firmalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin sanayiye adapte olabilmesini amaçladıklarını belirten Sevindi, "Staja giden öğrencilerimizin bulunduğu firmalardan 'Okulumuzda yapılacak işler var mı?' diye bir araştırmaya çıktık ve bunun sayesinde birkaç firmayla görüşmemize istinaden bu işlerin okulumuzda yapılabileceğini gördük." dedi.

Bazı firmalarla görüş alışverişinden sonra bir şirketle anlaşma yaptıklarını vurgulayan Sevindi, bu firmanın ihraç ettiği makinelerdeki kimi parçaları öğrencilerle atölyelerindeki makinelerde ürettiklerini anlattı.

Sevindi, ürettikleri parçaların, sac işleme makinelerinde bükme işlemlerinde kullanılan bağlantı elemanları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu parçalar direkt makinenin ana bileşenlerini oluşturan parçalar. Şu anda ilk etapta başladığımız adet 200 parça. Firmanın makine üretimi sipariş usulü olduğu için sipariş arttıkça bizim de üretim kapasitemiz artacak. Aylık 15 bin lira gelirimiz var. Hem giderlerimizi karşılıyoruz hem de öğrencilerimiz kazanıyor. Bölümümüzde çalışan öğretmenlerimizin tecrübesiyle bu işin yapılabileceğini biz zaten öngörüyorduk. Çünkü çoğu öğretmenimiz sanayide yetişerek öğretmen olup geldi."

" Türkiye'nin ihracatına destek veriyoruz"

Okul müdürü Oktay Güllü ise döner sermaye faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli çalışmaları arasında bulunduğunu vurguladı.

Sektörle her alanda iş birliği içinde olduklarını aktaran Güllü, makineler konusunda birçok farklı çalışmalar yaptıklarını ancak ihracat yapmanın kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydetti.

Çalışmalarda kendilerine Bursa İl ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin destek olduğunu belirten Güllü, sanayi ile iş birliklerinin süreceğini dile getirdi.

Makine Teknolojisi Alanı öğrencilerinden Mert Özyurt, öğretmenlerinin teşvikleriyle üretim yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin geleceği için meslek liseleri büyük önem arz ediyor. Okulumuz proje okulu ve bu tarz üretimlerle Türkiye'nin ihracatına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ali Özkan da okuldaki çalışmalardan çok fazla şey öğrendiğini, mesleki olarak geliştiğini kaydetti.

Özkan, alandaki makineler sayesinde sektöre hazırlandığını bildirerek, makine alanında ilerlemeyi düşündüğünü ve makine mühendisi olmak istediğini ifade etti.

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Hürriyet, İhracat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika


Son Dakika! Motorine okkkalı bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak Son Dakika! Motorine okkkalı bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak         
12:36
THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası! THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!         
12:26
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:35 Son Dakika! Motorine okkkalı bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak
12:27 Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü!
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement