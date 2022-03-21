Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

21.03.2022 20:41

Son dakika haberine göre Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı.

Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı. Alevler bazı araçlara da sıçrarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler bazı araçlara sıçrayarak zarar verirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Burak Türker - Ali Kamur/İHA)

YORUMLAR
500
KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI Son dakika haberi | Elektrikli sobadan çıkan yangında öldü Son dakika haberi | Elektrikli sobadan çıkan yangında öldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement