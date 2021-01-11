Bursa'da mangal ateşinden çıktığı iddia edilen orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da mangal ateşinden çıktığı iddia edilen orman yangını söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü. Fidyekızık Mahallesi Erikli Yayla mevkisinden yoğun duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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