Son Dakika Haberleri: Bursa'da mantar zehirlenmesi
Son Dakika Güncel Bursa'da mantar zehirlenmesi

Bursa'da mantar zehirlenmesi

35 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da mantar zehirlenmesi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çaylıca Mahallesi'nde ormanlık alana kestane hasadına giden aile, bölgede gördükleri mantarları da toplayıp eve geldi. Söz konusu mantarlardan yapılan yemeği yiyen aile fertleri bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, Kayra U. (9), Esma G. (69), Ahmet G. (70), Nazmiye Y. (41), Nagihan U. (32), Selami U. (33), Sinan G. (36), Şaziye Ş. (39), Zeynep G. (9) ve Mehtap G'yi (36) İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan kişilerden Kayra U, anneannesi Esma G. (69) ile dedesi Ahmet G'nin (70) sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti
Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: İki ordu arasında çatışma çıkabilir Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da mantar zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]