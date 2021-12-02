Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Selamet Mahallesi Aydın Çıkmazı'nda bulunan marangoz atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu

Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?