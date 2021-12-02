Bursa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Bursa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa'da Marangoz atölyesinde Yangın!

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği marangoz atölyesinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesinde Aydın Çıkmazı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdiler. Kısa sürede büyüyen mahalleliyi korkuturken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle atölyenin yanında bulunan bir metruk bina zarar gördü. Marangoz atölyesinde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.