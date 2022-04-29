Bursa'da market deposunda yangın paniği - Son Dakika
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Bursa'da market deposunda yangın paniği

29.04.2022 17:07
Bursa'da market deposunda yangın paniği

Bursa Mustafakemalpaşa'da bir marketin deposunda çıkan yangın korku yaşattı.

Bursa Mustafakemalpaşa'da bir marketin deposunda çıkan yangın korku yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan bir marketin deposunda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangına ilk müdahaleyi devriye gezen polis ekipleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar da evinin yakınlarında meydana gelen yangını söndürme çalışmalarını takip ederek, incelemelerde bulundu.

Yangında süpermarkete ait olduğu öğrenilen klimalar zarar gördü. - BURSA

Bursa'da market deposunda yangın paniği
Bursa'da market deposunda yangın paniği

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Mustafakemalpaşa, Yıldırım, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da market deposunda yangın paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da market deposunda yangın paniği - Son Dakika
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