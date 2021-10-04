Üye Girişi
Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı - Son Dakika

Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı

04.10.2021 09:55
Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı, System.String[]

Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı.

Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi.

İddiaya göre, markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takibe alan kadın kasiyer, şüphelinin kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etti. Hızla dışarı çıkarak kapıyı üzerine kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, hırsızın o anları kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Osmangazi, Cumartesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekvonda kursunda iğrenç olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş 09:48 Tekvonda kursunda iğrenç olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı 09:39 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti 09:31 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür 09:23 Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana 08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu 08:07 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü 07:26 İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun 07:06 Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun

Son Dakika Haberleri
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
09:29 Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı
09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
09:08 Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne ilginç yorum: Amerikan futbolu izledik
09:07 Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi
08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek
08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor
08:06 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
09:51
Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler         
09:45
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü         
09:29
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi         
07:34
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var         
07:13
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:00:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement