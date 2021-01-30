Bursa'da markette çıkan yangında anne ile 3 çocuğu dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir markette çıkan yangında, üst katta yaşayan Suriyeli anne ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Tekke Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu Mahmut A'ya ait markette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Marketin bulunduğu apartmanın en üst katında Suriyeli bir ailenin bulunduğunu öğrenen ekipler, buradaki anne ile 3 çocuğunu tahliye etti.

Dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale edildi.

Anne ve çocuklarının dağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, markette maddi hasar meydana geldi.