Bursa'da markette silahlı gasp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da markette silahlı gasp - Son Dakika

Bursa'da markette silahlı gasp

6 saat önce

Bursa'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Bursa'da markette silahlı gasp, System.String[]

Bursa'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı.


Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte markette oturan kasiyer M.A.A., elinde tabanca ile birisinin girdiğini görünce neye yapacağını şaşırdı. Boyunluğu ile yüzünü kapamaya çalışan hırsız, kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.


Olay yeri inceleme ekipleri de kapı ve camlardan parmak izi aldı. Kasadaki bozuk 5 liralara dokunmayan hırsızın yakalanması için ekipler güvenlik kameralarını da inceledi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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