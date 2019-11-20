Son Dakika Haberleri: Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı
Son Dakika Güncel Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı - Son Dakika

Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalan şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalan şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Altıparmak Mahallesi'ndeki bir markette, kasanın yanındaki poşette bulunan 20 bin liranın çalınmasının ardından polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelenerek olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İnceleme sonucunda S.E'nin (18), hırsızlığı market çalışanı kız arkadaşı K.Ş'nin yardımı ve yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, İ.A'nın (19) da bu kişilerle beraber hareket ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, paraları çalan S.E. ile İ.A'nın, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Erzurum'a gitmek için otobüse bindiğini tespit etti.

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otobüste yakalanan S.E. ve İ.A, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi. K.Ş. de Bursa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından, K.Ş. de adli kontrol şartıyla hakimlikçe serbest bırakıldı.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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