Son Dakika Haberleri: Bursa'da Marketten Hırsızlık Yapan Çift Yakalandı

Bursa'da Marketten Hırsızlık Yapan Çift Yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, camını kırarak içeri girdikleri marketten yazar kasa çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

Bursa'da Marketten Hırsızlık Yapan Çift Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, camını kırarak içeri girdikleri marketten yazar kasa çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

Kasım Efendi Caddesi'ndeki Servet Koçan'a ait markete gece saatlerinde gelen iki şüpheli, camı kırarak içeri girdi. Marketten iki yazar kasayı alarak kaçan şüphelileri fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler ve kamera kaydı incelemeleri sonucu şüphelilerin Ş.O. (31) ve eşi M.O. (26) olduğu belirlendi.

Suç mahalli çevresinde araştırma başlatan ekipler, çalınan yazar kasaları marketin arka sokağındaki boş bir arsada kırılmış şekilde buldu, bir süre sonra da yerleri tespit edilen şüpheli çift, ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada zanlıların marketin camını kırarak içeri girdiği ve yazar kasalarla alıp kaçtıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan çalınan yazar kasalarda az miktarda para bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:04 Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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