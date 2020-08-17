Bursa'da Marmara depremi anıldı - Son Dakika

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, Bursa'daki törenle anıldı.

AFAD öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğünde bir araya gelen arama kurtarma ekipleri, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, saygı duruşunda bulundu.

Ekipler, daha sonra anma programı çerçevesinde kent içinde araç konvoyu oluşturdu.

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle Bursa'daki tüm arama kurtarma ekiplerinin bir araya geldiğini dile getirdi.

Etkinliğin AFAD ve Valilik işbirliğinde düzenlendiğini anlatan Mumcu, "Depremde vefat edenleri anıyoruz. Depremi hatırlatmak amacıyla bu programı düzenliyoruz. Faaliyetlerimiz sabaha kadar sürecek. Amacımız deprem farkındalığı oluşturmak." şeklinde konuştu. - BURSA