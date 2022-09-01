Bursa'da martı kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da martı kurtarma operasyonu

01.09.2022 01:58

Bursa'da martı kurtarma operasyonu Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde gagasına misina saplanan martı, deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa'da martı kurtarma operasyonu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde gagasına misina saplanan martı, deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mudanya sahili açıklarında mahsur kalan martıyı kurtardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen kortej sırasında ekipler bir martının denizin ortasında mahsur kaldığını fark etti.

Jet-ski ile boğulmak üzere olan martının yanına giden ekipler; balıkçıların attığı oltanın kancasının bir martının gagasına battığını ve dolandığını gördü.

Tekneye çıkarılan martı, kanca ve misinadan temizlendikten sonra tekrar doğaya ve denize salındı.

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Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da martı kurtarma operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da martı kurtarma operasyonu - Son Dakika
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