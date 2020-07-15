Bursa'da masa tenisinde anlamlı turnuva - Son Dakika

Bursa'da masa tenisinde anlamlı turnuva

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi altyapı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına düzenlenen turnuvada ter döktü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi altyapı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına düzenlenen turnuvada ter döktü.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi. BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 12-18 yaş arası altyapı sporcuları birincilik için kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen maçların ardından derece elde eden sporculara Kulüp Müdürü Ufuk Yıldız kupa ve madalya takdim etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da masa tenisinde anlamlı turnuva - Son Dakika Spor
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22:37
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21:27
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20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
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