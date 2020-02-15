Bursa'da masaj salonlarına denetim - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da masaj salonlarına denetim - Son Dakika

Bursa'da masaj salonlarına denetim

6 saat önce

Bursa'da emniyet ekipleri, masaj salonlarına denetim yaptı.

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Bursa'da emniyet ekipleri, masaj salonlarına denetim yaptı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 500 personel, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde günübirlik kiralanan ev, masaj salonları ile umuma açık iş yerlerinde denetimler yaptı. Yapılan çalışmalarda 82 günübirlik işletmeye ait 488 daire kontrol edildi. 4 işletmeye tespit edilen eksiklikler sebebiyle 45 bin 61 TL ceza kesilirken, geçici olarak konaklayan 488 şahısla ilgili UYAP sorgulaması yapıldı. 3 ilçede 41 masaj salonu denetlendi. 143 kişiye UYAP sorgulaması yapılırken, bir işyerinde bir çalışanın SGK girişi olmadığı tespit edildi. 6 işyerinde ise 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştığı belirlendi. Ayrıca ekipler, 45 umuma açık işyerini kontrol etti. 743 kişiye UYAP sorgulaması yapılırken, 2 aranan şahıs yakalandı. 2 iş yerinde ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 6 şahsa ise 7 bin 350 TL idari para cezası kesildi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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