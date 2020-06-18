Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı - Son Dakika

Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı
Bursa'da maske takma zorunluluğu başladıSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Bursa Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Bursa Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü. Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:36 Kaynak: DHA
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