Bursa'da maske takmayan 70 kişiye 63 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde maske denetimi yapan polis ekipleri, 70 kişiye toplam 63 bin lira ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında Bursa'nın da yer aldığı 48 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağında cezai işlemler de başladı.

Uygulamanın ilk 4 gününde vatandaşları uyaran polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu ifade belirtti.

Karacabey genelinde iki günde 70 kişiye maske takmadığı için 900 liradan 63 bin lira idari para cezası kesildi.

Maskeleri kurallara göre takmayanları da uyaran ekipler, bundan sonraki günlerde maske denetimlerine devam edecek.