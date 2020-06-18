BURSA'DA MASKE TAKMAYANLARA 392 LİRA CEZA - Son Dakika

BURSA'DA MASKE TAKMAYANLARA 392 LİRA CEZA
Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı (2)Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken, bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı.
Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı (2)
Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken, bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı. Polisler ise maske takmayanlara 392 TL ceza kesti. Ayrıca çarşı ve meydan gibi insan kalabalıklığının yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. Getirilen maske yasağı ile ilgili konuşan Mehmet Nuri Çelik (58), 'Maske konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Kendimizi bilecek konumdayız. Zaman içerisinde böyle büyük olaylar meydana gelmiş. Halk olarak biz örnek davranışlar sergilersek, bu hastalığı yeneriz. Normal sürece geçtiğimizden beri insanların Bilim Kurulu'nun sözlerine uymamaları sebebiyle vaka sayıları yükselmeye başladı. Bu süreç bize bu hastalığın ciddiyetini gösterdi" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
BURSA (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:17 Kaynak: DHA
Son Dakika Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı