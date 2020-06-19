Bursa'da maske takmayanların bahanesi çok - Son Dakika

Bursa'da maske takmayanların bahanesi çok

Bursa'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Maske kuralına uymayanlar birçok sebep söylerken, bir kişi ise, "Nefes alamıyoruz. Eskiden maske mi vardı" dedi.

Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen kentte, maske takmayanlar olduğu gözlendi. Karara uyanlar olurken, bazı kişilerin, maskeyi çenesinin altında tutup, doğru kullanmadığı görüldü. Bazı kişilerin ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü gözlendi. Polis ekipleri, gün boyunca kentin kalabalık noktalarında denetimini sürdürdü. Kurallara uymayanların bahaneleri ise şaşırttı.

'KİMSEDEN KORKMUYORUM Kİ'

Maske ve mesafe kuralına uymayan bir kişi, "Maskem var ama şu an takmıyorum. Cezası da var biliyorum ama kimseden korkmuyorum ki" dedi. Maskesi olduğu halde takmayan bir kişi ise, "Küçücük dükkandayız. Nefes alamıyoruz. Azıcık nefes alalım. Eskiden maske mi vardı? Bu olay çıktıktan sonra herkes maske takmaya başladı. Eskiden beri zaten virüs var. Millette hastalık var. Eskiden de domuz gribi vardı. Neden insanlar maske takmıyordu?" ifadelerini kullandı.