Bursa'da maske ve hijyen denetimi - Son Dakika

Bursa'da maske ve hijyen denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 'COVİD-19 Tedbirleri' konulu genelge kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, maske ve hijyen denetimi yaptı. Vatandaşa ve esnafa maske dağıtan yetkililer, 'Maskeni Tak Örnek Ol' pankartı açarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, valilerin koordinasyonunda, toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz sokakta maske ve hijyen denetimi yaptı. Vatandaşa ve esnafa maske dağıtan yetkililer 'Maskeni Tak Örnek Ol' pankartı açarak vatandaşı daha duyarlı olmaya davet etti.

MASKE KULLANIMI KONUSUNDA SIKINTILAR VAR

Konuyla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, Yıldırım'daki vaka sayılarının azaldığını vatandaşın daha duyarlı olmaya çalıştığına değindi. Kaşıkcı konuşmasında, 'Kaymakamımız ve belediye başkanımızın önderliğinde bugün Yıldırım ilçesinde bir farkındalık faaliyeti yürütüyoruz. Aslında vatandaşımızın kuralları artık öğrendiğini düşündüğümüzden vatandaşın farkındalığını arttırmaktan ziyade biraz da el hijyenini vurgulamak bir yandan da maske kuralı ile ilgili bir ziyaret yapmak amacıyla toplandık. Aslında vatandaşımızın maskesi var fakat maske kullanımı hakkında bir sıkıntımız var. Gördükçe arkadaşlarımız ikaz ediyor. Güvenlik güçlerimiz belediye ekipleri denetimlerini devam ettiriyorlar. Bizim amacımız vatandaşın kendini koruma bilincini arttırmak. Yıldırım'da vatandaşımızın uyum sağladığını görüyoruz. Vaka sayılarının da nispeten azalma olduğunu görüyoruz. Vatandaşın duyarlılığıyla bu işi başaracağına inanıyoruz' dedi.

MASKEYİ DOĞRU TAKALIM

Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı da vatandaşı doğru maska kullanma konusunda uyararak, 'İlçemizde verilen talimatlar doğrultusunda bir takım tedbirler aldık. Bunların en başında da tabi ki maske geliyor. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir unsur olduğu için maske kuralı ilimizde her yerde kullanılması gereken bir unsur haline geldi. Maskeni tak örnek ol projesi uygulanıyor ve ilçemizde de il sağlık müdürümüz ve belediye başkanımızla birlikte bir farkındalık projesi olarak uyguluyoruz. Buradan vatandaşımızdan rica ediyoruz, lütfen maskeyi doğru kullanalım' diye konuştu.

TUTANAKLARA GÖRE CEZA KESİYORUZ

Kaymakam Yazıcı geçtiğimiz günlerde polisin ceza yazamayacağı yönünde alınan mahkeme kararına da değindi. Cezaların polis değil mülki amirler tarafından yazıldığını ama ceza yazılmadan önce tanzim edilen tutanağın kolluk kuvvetleri tarafından tutulduğuna değinen Yazıcı, tutanağın mecburi olduğunu bu sebeple de polis ekiplerinin görevlerine devam edeceklerini kaydetti. Yazıcı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı 'İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında ceza kesilme yetkisi mülki idare amirlerine ait yani ilçelerimizde kaymakamlarımız aracılığıyla yapılıyor. Biz denetim yetkisini kolluk kuvvetlerimize veriyoruz. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerimiz denetimlerini yapıyor. Arkadaşlarımız denetim sırasında kurallara uymayanlar hakkında tutanak tanzim ediyorlar. Polis ceza yazmıyor tutanak tutuyor. O tutanakları mülki idare amirlerine getiriyor ve cezaları biz imzalıyoruz. Yapmış olduğumuz ceza uygulamasının bir yasal dayanağı olması lazım. o yüzden de kolluk birimlerimizin yetkileri doğrultusunda arkadaşlarımızın denetlemelerini yapıyorlar ve herhangi bir ihlal gördüklerinde de onu bir tutanağa bağlamak mecburiyetindeler. O tutanaklara göre iş yapıyoruz o yüzden tutanak mutlaka tutulmalıdır yoksa biz de ceza yazamayız.'

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kurallara uymayan vatandaşları uyardıklarını söyleyerek, 'Hemşerilerimizin büyük çoğunluğu kurallara uysa da uymayan vatandaşlarımız olduğunun da farkındayız. Biz de hem doğru maske kullandırmak hem de kurallara uyulması konusunda uyarmak için denetimlerdeyiz' ifadelerini kullandı.