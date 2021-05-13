Bursa'da maske ve mesafeli bayram namazı - Son Dakika

BURSA'da, cemaat bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de yüzlerce kişi namaz kılarken, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü.

Bursa'da cemaat bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Bayram namazı için kısıtlamada camiye gitmek isteyenlere müsaade edilince Bursa'da Ulu Cami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu. Camilerdeki görevliler, cemaati koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar, bayram namazını avlulara serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı. Namazda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı saldırı nedeniyle dua edildi.