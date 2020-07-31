Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı

BURSA'da vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

BURSA'da vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de binlerce kişi namaz kılarken, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü. BURSA'da vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de binlerce kişi namaz kılarken, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü. Bursa 'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Emirsultan, Yıldırım , Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de vatandaşlar ile doldu. Camilerdeki görevliler, vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar, bayram namazını avlulara serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı. Namazda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Bayram namazını Ulucami'de kılan Hasan Akkuş, Kurban Bayramı için Fransa'dan geldiğini belirterek, 'Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda namazlarımızı camilerimizde kılamadık, üzüntülüydük. Çok şükür bu bayram camilerimize kavuştuk, namazımızı kıldığımız için çok sevinçliyiz, gururluyuz, yüreğimiz kıpır kıpır. Tedbirler mükemmel, sağlığımız için her türlü önlem alınmış. Fransa'dan geliyorum ve vatanımda bu gururu yaşadığım için sevinçliyim' dedi.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:23

Kaynak: DHA

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