Bursa'da maskeli nikâh - Son Dakika
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Bursa'da maskeli nikâh

12 dakika önce

Yıldırım Belediyesi, dünyayı saran koronavirüse karşı yeni evlenecek çiftlerin nikahlarını sadece iki şahitle ve maskeli olarak kıyıyor.

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Yıldırım Belediyesi, dünyayı saran koronavirüse karşı yeni evlenecek çiftlerin nikahlarını sadece iki şahitle ve maskeli olarak kıyıyor.


İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderilmesinin ardından Yıldırım Belediyesi, iki şahitli ve davetli olmayan nikah merasimi dönemine geçti. Nikahlarını belediyenin salonlarında kıydırmak isteyen çiftler, Yıldırım Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürlüğü'ne başvurduklarında, koronavirüs tehdidi sebebiyle sadece iki şahitle ve davetli olmadan nikahlarını kıydırıyor. Çiftlerin maskeli olarak nikahları kıyılıyor.


Yıldırım Nikah Salonu'nda maskeli olarak nikahları kıyılan Arife Abik ile Salih Ekin çiftinin nikah merasimi de iki şahit eşliğinde gerçekleştirildi. Nikah törenlerinde sevdikleriyle birlikte olamadan mutluluğa 'evet' diyen Salih ve Arife Ekin çifti, "Yıldırım Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürlüğüne müracaat ettiğimizde, bize koronovirüs tedbirleri için yayımlanan genelge gereği en fazla iki şahit olacağını söylediler. Biz de maskeyle ve yakınlarımız olmadan nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Koronavirüs sürekli yayıldığı için güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki kişilerinde sağlığını düşünmek zorundayız" dediler. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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