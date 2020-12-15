Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı - Son Dakika

Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı

15.12.2020 13:02
Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı, System.String[]

Bursa'da kendisini maske takması konusunda uyaran polis ekibine saldırarak hakaret eden bir kadın, daha sonra çığlık atarak kaçmaya çalıştı.

Bursa'da kendisini maske takması konusunda uyaran polis ekibine saldırarak hakaret eden bir kadın, daha sonra çığlık atarak kaçmaya çalıştı.

Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, bir kadının maske takmadığını gördü. Polis, korona virüs tedbirlerine uymayan kadının yanına giderek, maske takmasını söyledi. Bu uyarıya sinirlenen kadın polis memuruna hakaretler ederek, vurmaya başladı. Korona virüs kurallarını ihlal eden kadın, bağırmaya başladı. Polis ekibi, öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı. İsmi Gamze S. olduğu öğrenilen kadın, polisten defalarca kez kaçmaya çalıştı. Ancak polis Gamze S.'nin kaçmasını engelledi. Polise mukavemet gösteren Gamze S., gözaltına alınmaya direnince olay yerine annesi olduğunu iddia eden kimliği belirsiz bir kişi geldi. Kimliği belirsiz kişi önce polis memurlarına hakaret etti. Öfkeli kadın Gamze S.'nin polis memuruna vurduğunu öğrenince bu kez de Gamze S.'ye saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi. Polis memurlarıyla konuşan Gamze S., "Sen bana bağırdın. Ben sinir hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Özür dilerim. Annemi kaybettim. Moralim çok bozuk. Vurduğum için özür dilerim" ifadelerini kullandı. O anlar ise kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesilen Gamze S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Gamze S. hakkında görevli memura mukavemet ve hakaretten adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Hakaret, Bursa, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei